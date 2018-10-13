Aykut Kocaman Konyaspor verilerini de silmiş!

Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'un verilerini de sildiğini söyledi
13 Ekim 2018 Cumartesi, 18:26:33
Güncelleme: 18:37:58
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Fenerbahçe'de geçen sezon görev yapan ve bu sezon öncesinde Ali Koç tarafından görevden alınarak yerine Phillip Cocu getirilen Aykut Kocaman ile ilgili yeni bir iddia söz konusu.
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?Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Aykut Kocaman dönemindeki verilerin sistemden silindiğini açıklamış ve bu açıklama spor kamuoyunda adeta infial yaratmıştı.
A Spor Muhabiri Taner Karaman: "Perşembe günü, Aykut Kocaman'ın Konyaspor verilerinin de hoca ayrıldığında silindiğini belirtmiştim. Az önce Mustafa Reşit Akçay da mesaj ile bu bilgiyi doğruladı. Verilerin silinmesinin nedenini Aykut Hoca'ya sormakta fayda var." açıklamalarında bulundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Reşit Akçay, benzer durumu kendilerinin de yaşadığını ifade ederken, "Aykut Kocaman'ın ardından Konyaspor'a gittiğimde bütün veriler bilgisayardan alınmıştı. Analiz desteği alamadık." ifadelerini kullandı.
AÇIKLAMA İÇİN AYKUT KOCAMAN BEKLENİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'de içeriden bilgi sızdırdıkları iddiasıyla görevlerine son verilen Yardımcı antrenör Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı'nın açıklama yapma kararlarını bekletme nedeninin Aykut Kocaman olduğu ortaya çıktı.