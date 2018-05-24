Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'nin askeriyim"
Yeni seçilecek başkanın önünü açmak için 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen görevini bırakacak olan Kocaman'ın yakın çevresine, "İster istifamı kabul edip işleme koyarlar, isterlerse yırtıp atarlar. Her karara saygılıyım. Aziz başkan mı olur, Ali Bey mi olur bilemem ama yeni başkanın tasarrufu hangi yönde olursa ona göre hareket edeceğim" dediği öğrenildi.
Kocaman istenmesi halinde hazırladığı plan ile transfer raporunu yönetime sunacak. Kocaman istifa dilekçesini yönetime sunduktan sonra Dirk Kuyt'un jübile maçı için Hollanda'ya gidecek. 27 Mayıs'taki jübilede yer alacak olan sarı-lacivertli hoca, buradan İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan kızının yanına geçerek kısa bir tatil yapacak. Seçimden önce İstanbul'a dönerek, oyunu kullanacak.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.