Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'nin askeriyim"

Her zaman en zor günlerde bile elimi taşın altına sokmaktan hiç çekinmedim yine çekinmem. Başka hoca gelirse ona da takımın durumu ile ilgili gerekli raporu hazırlar, veririm. Asla bu konuda yüksünmem. Benim için önemli olan Fenerbahçe'nin menfaatleri ve başarılı olmasıdır."



