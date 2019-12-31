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Avrupa devleri peşindeydi Muriç kararı belli oldu! Ocak ayında...
Süper Lig'de 17 hafta sonunda ilk yarının bitiş düdüğü çalındı. 4 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer tescil sezonu öncesi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçeli kurmaylar Kosovalı golcü için kararını verdi. İşte yaşanan gelişmeler ve detayları... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri haberleri.
31 Aralık 2019 Salı 16:48
Güncelleme: 31.12.2019 17:23
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Süper Lig'de ilk yarının son iki haftasında aldığı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle araya moralli giren Fenerbahçe'de gündem transfer...
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Lige verilen 3 haftalık arada başta sol bek transferi olmak üzere stoper ve forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, yeni transferleriyle sezonun ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmak istiyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya'nın adı Edin Visca, Fabio Coentrao, Ricardo Rodriguez, Aleknsandar Kolarov, İrfan Can Kahveci, Jesse Sekidika ve Choupo-Moting gibi isimlerle anılıyor.
Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi ocak ayında da hızlı bir transfer süreci geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, iç transferde de bazı değişiklikler yapmak için düğmeye bastı.
FFP nedeniyle oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayacak olan ve bu nedenle kiralayabileceği isimlere yönelen sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan gibi isimleri elinden çıkartarak bu isimlerden gelecek parayı transfer için harcamayı planlıyor.