Anlaşma tamam! Yıldız sol bek Fenerbahçe'ye

Bu sezon sık sık sakatlıklar boğuşan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu. Gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun bizzat görüştüğü yıldız oyuncu, imza aşamasına geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
2 Haziran 2020 Salı 06:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Günün öne çıkan haberlerinden biri Fenerbahçe-Caner Erkin iddiasıydı. 4 sezondur formasını giydiği Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun tekrar Fenerbahçe'ye döneceği ileri sürüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon sarı-lacivertlilerde sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun önceki gün görüştüğü Caner Erkin'i ikna ettiği ifade edildi.
Daha önce taraftarın tepki gösterdiği Caner'e bu konuda garanti verdiği belirtilen Emre'nin Gökhan Gönül'le de bir araya geleceği iddia edildi.
Isla ve Hasan Ali Kaldırım'ın yeni sezon kadrosunda düşünmeyen Kanarya'nın hem yerli oyuncu sayısı hem de kulübü bilmeleri nedeniyle Gökhan-Caner ikilisinde ısrarcı davrandığı kaydedildi.
Yabancı kontenjanı kararının ardından özellikle yerli isimler üzerinde duran Fenerbahçe'nin bu yönde çalışmalar yaptığı öğrenildi.