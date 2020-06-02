Anlaşma tamam! Yıldız sol bek Fenerbahçe'ye

Bu sezon sık sık sakatlıklar boğuşan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu. Gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun bizzat görüştüğü yıldız oyuncu, imza aşamasına geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri