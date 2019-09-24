Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

Süper Lig'in 5.haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ilk yarısında sakatlanan Garry Rodrigues'in yerine oyuna giren Emre Belözoğlu ise 3 puanda başrol oynadı. Maça sonradan girip gösterdiği performansla alkış alan 39 yaşındaki oyuncu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte o detay...

24 Eylül 2019 Salı 20:38
Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başkent ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

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Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

Mücadelenin 39. dakikasında ev sahibi ekip adına üzücü bir gelişme yaşandı.

Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

Sarı-Lacivertli ekipte yeni transferlerden Garry Rodrigues yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve sekerek kenara geldikten sonra kendini yere bıraktı.

Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

Garry Rodrigues'in yerine oyuna Emre Belözoğlu dahil oldu.

Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!

Emre Belözoğlu, belindeki ağrılar nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartılmış, Alanya deplasmanına götürülmemişti.

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