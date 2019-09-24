Ankaragücü maçında dikkat çeken Emre Belözoğlu detayı!
Süper Lig'in 5.haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ilk yarısında sakatlanan Garry Rodrigues'in yerine oyuna giren Emre Belözoğlu ise 3 puanda başrol oynadı. Maça sonradan girip gösterdiği performansla alkış alan 39 yaşındaki oyuncu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte o detay...
24 Eylül 2019 Salı 20:38
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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başkent ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
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Mücadelenin 39. dakikasında ev sahibi ekip adına üzücü bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertli ekipte yeni transferlerden Garry Rodrigues yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve sekerek kenara geldikten sonra kendini yere bıraktı.
Garry Rodrigues'in yerine oyuna Emre Belözoğlu dahil oldu.
Emre Belözoğlu, belindeki ağrılar nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartılmış, Alanya deplasmanına götürülmemişti.