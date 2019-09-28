Ali Şen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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Ali Şen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yorumladı. Falcao'nun dünya çapında bir forvet olduğunu söyleyen Şen, Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Vedat Muriç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Şen'in açıklamaları...
28 Eylül 2019 Cumartesi 11:16 Güncelleme: 28.09.2019 11:21
Ali Şen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı!

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Ali Şen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı!

Şen, Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun dünya çapında ve çok iyi bir forvet olduğunu dile getirdi.

Ali Şen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç hakkında da konuşan eski başkan, Vedat'ın karşılaşmada bir gol atacağını söyledi. İşte Derbiyle ilgili görüşlerini İnternethaber'e anlatan Ali Şen'in açıklamaları;

Ali Şen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı!

"Her iki takımda da eksikler var ancak çok önemli değil. Takımları hazırlayan hoca, başkan ve yöneticilerdir. Takımlar bir bütün olarak derbiye hazırlanırsa maça kafadan galibiyetle başlar. Bugüne kadar Galatasaray'a karşı çok üstünlüğümüz var."

Ali Şen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı!

Ali Koç'un 30 maçlık cezasının kaldırılmasıyla ilgili düşüncesini aktaran efsane başkan, "Bence çok iyi yaptılar. Çok önemli değildi zaten. Derbi öncesi çok iyi bir adım oldu. Mustafa Cengiz ve Ali Koç yan yana maçı izleyebilecek." dedi.

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