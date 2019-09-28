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Ali Şen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yorumladı. Falcao'nun dünya çapında bir forvet olduğunu söyleyen Şen, Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Vedat Muriç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Şen'in açıklamaları...
28 Eylül 2019 Cumartesi 11:16 Güncelleme: 28.09.2019 11:21
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Ali Koç'un 30 maçlık cezasının kaldırılmasıyla ilgili düşüncesini aktaran efsane başkan, "Bence çok iyi yaptılar. Çok önemli değildi zaten. Derbi öncesi çok iyi bir adım oldu. Mustafa Cengiz ve Ali Koç yan yana maçı izleyebilecek." dedi.
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