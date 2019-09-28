Ali Şen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı!

"Her iki takımda da eksikler var ancak çok önemli değil. Takımları hazırlayan hoca, başkan ve yöneticilerdir. Takımlar bir bütün olarak derbiye hazırlanırsa maça kafadan galibiyetle başlar. Bugüne kadar Galatasaray'a karşı çok üstünlüğümüz var."