İşte 10'ar maddede Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi öncesi son durumları!

Türk futbolunun iki koca çınarı Galatasaray ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Demeç savaşları, cezalar, gerilimler artık geride kaldı. Saat 20.00'de futbol bayramı var! Haftalardır başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar, taraftarlar konuşuyor... Tek konuşmayan futbolcular! Şimdi onların zamanı. Bu derbide kavga değil mücadele, tartışma değil dostluk, sakatlıklar değil hırs olsun... Ama sonunda sadece ve sadece futbol konuşulsun! İşte Sabah'ta yer alan habere göre 10'ar madede takımların son durumları;