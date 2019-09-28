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İşte 10'ar maddede Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi öncesi son durumları!
Türk futbolunun iki koca çınarı Galatasaray ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Demeç savaşları, cezalar, gerilimler artık geride kaldı. Saat 20.00'de futbol bayramı var! Haftalardır başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar, taraftarlar konuşuyor... Tek konuşmayan futbolcular! Şimdi onların zamanı. Bu derbide kavga değil mücadele, tartışma değil dostluk, sakatlıklar değil hırs olsun... Ama sonunda sadece ve sadece futbol konuşulsun! İşte Sabah'ta yer alan habere göre 10'ar madede takımların son durumları;
28 Eylül 2019 Cumartesi 11:08
Güncelleme: 28.09.2019 11:08
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GALATASARAY 1. PAZAR akşamı Malatya'daki G.Saray'ın aklı Fenerbahçe'deydi. 33 yaşındaki Mariano ve Falcao ile Afrika Kupası yorgunu Feghouli derbi düşünülerek dinlendirildi.
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2. 1-1'LIK Btc Turk Yeni Malatya beraberliği sonrası eleştirilen Levent Şahin'e sahip çıkan Fatih Terim, derbide tek başına kulübede olacak yardımcı antrenörüne "Sana güvenim tam" diyerek destek verdi.
3. DERBI hazırlıkları salı başladı. Her maçta ilk 11'de olan Babel'e düşük tempolu program uygulandı. Falcao'nun da salonda çalışarak fit kalması sağlandı.
4. ÇENESINDEN ameliyat olan ve bir hafta sadece sıvıyla beslenen Belhanda döndü... Katı gıda tüketmeye başlayan Faslı 10 numara hocasına, "Oynamak istiyorum" dedi. Belhanda'ya özel maske hazırlandı.
5. FATIH Terim perşembe günkü taktik çalışmada derbi 11'ini "Muslera- Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo-Nzonzi- Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel-Falcao" şeklinde oluşturdu. Bugün de sahaya aynı ilk 11 ile çıkacak.