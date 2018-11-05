Ali Koçtan flaş geri adım! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Ali Koç'tan flaş geri adım!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hoca adayları arasından karar vermeye çalışıyor
    5 Kasım 2018 Pazartesi, 10:08:43 Güncelleme: 10:25:50
    Ali Koçtan flaş geri adım!

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilecek yeni teknik direktör tartışılmaya devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ali Koçtan flaş geri adım!

    Camiada genel görüş göreve yerli bir teknik adamın gelmesi yönünde.

    Ali Koçtan flaş geri adım!

    Listenin başında ismi geçen isimler Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'dı...

    Ali Koçtan flaş geri adım!

    TARAFTAR YANAL'I İSTİYOR! ALİ KOÇ'TAN GERİ ADIM

    Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de büyük bir grup Fenerbahçe taraftarı 'Cocu'yu kovana kadar tribünden çıkmıyoruz' şeklinde tezahürat yapmıştı.

    Ali Koçtan flaş geri adım!

    Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından da tribünde kalan taraftarlar Ersun Yanal lehine seslerini yükseltti.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN