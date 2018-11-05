Ali Koçtan flaş geri adım! - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç'tan flaş geri adım!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hoca adayları arasından karar vermeye çalışıyor
5 Kasım 2018 Pazartesi, 10:08:43
Güncelleme: 10:25:50
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilecek yeni teknik direktör tartışılmaya devam ediyor.
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Camiada genel görüş göreve yerli bir teknik adamın gelmesi yönünde.
Listenin başında ismi geçen isimler Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'dı...
TARAFTAR YANAL'I İSTİYOR! ALİ KOÇ'TAN GERİ ADIM
Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de büyük bir grup Fenerbahçe taraftarı 'Cocu'yu kovana kadar tribünden çıkmıyoruz' şeklinde tezahürat yapmıştı.
Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından da tribünde kalan taraftarlar Ersun Yanal lehine seslerini yükseltti.