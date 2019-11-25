Ali Koç'tan dikkat çeken sözler: Hiç iyi değilim!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalarak puan kaybı yaşadığı maç sonrası kulüp başkanı Ali Koç'un 'Nasılsınız?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.
25 Kasım 2019 Pazartesi 08:56
Güncelleme: 25.11.2019 08:56
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanından bir puanla döndü.
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Karşılaşmada özellikle ilk yarıda hakem Mete Kalkavan'ın verdiği kararlar tartışma konusu oldu. Yeni Malatyaspor'un attığı golü kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal eden Kalkavan, ilk yarının son anlarında VAR uyarısıyla Fenerbahçe lehine penaltıya hükmetti.
Sarı-lacivertli takım, ilk yarının son anlarında kaptan Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli idareciler ise maç sonrasında dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre kaybedilen 2 puan sonrası moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Başkan Ali Koç, gazetecilerin röportaj talebini geri çevirdi.