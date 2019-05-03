Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti!
Dün Bein Sports tarafından düzenlenen Futbolun Süperleri 2019 ödül törenine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli arasında esen soğuk rüzgarlar dikkat çekti.
3 Mayıs 2019 Cuma 18:01
Güncelleme: 22.06.2019 16:17
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Spor camiası dün akşam dağıtılan Futbolun Süperleri 2019 ödül töreninde buluştu. 2019 yılında futbol kategorisinde en başarılı olanların belirlendiği törene Ali Koç ile Comolli arasında esen soğuk rüzgarlar damga vurdu.
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YETKİLERİ ELİNDEN ALINMIŞTI Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de kötü gidişin faturası Damien Comolli'ye kesilmişti. Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesinin ardından yetkileri elinden alınan Comolli, yaptığı transfer hataları nedeniyle kötü gidişin baş sorumlusu olarak gösterilmişti..
ERSUN YANAL İLE BİRLİKTE GELDİ Ödül törenine kırmızı halıdan gelmeyerek arka taraftan katılan Ali Koç, herhangi bir röportaj vermeden törenin yapıldığı salona girdi. Yanına yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ersun Yanal'ı da aldığı görülen Koç, Lefter'e özel hazırlanan köşeyi ziyaret etti.
COMOLLI DAHA SONRA GELDİ Ali Koç'un törene gelmesinden yaklaşık 45 dakika sonra alana gelen Damien Comolli, kırmızı halıdan ödül töreninin düzenlendiği salona girdi. Comolli'ye kırmızı halıda yürüyüşü esnasında özellikle Galatasaraylı taraftarların ilgi göstermesi dikkat çekerken, Fransız sportif direktör taraftarları kırmayarak birlikte fotoğraf çektirdi..
SALONDA YAN YANA GELMEDİLER Ödül törenine ayrı gelen Ali Koç ile Comolli'nin salonda da yan yana gelmemesi dikkat çekti. Fenerbahçe Başkanı Koç, salonda TFF Başkan vekili Hüsnü Güreli ile birlikte oturdu.
FENERBAHÇE RESMİ SİTESİ DE PAYLAŞMADI Ödül töreni sonrası törenle ilgili paylaşım yapan Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde paylaşılan fotoğraflarda da Ali Koç ile Comolli'nin ayrı olması dikkat çekti..