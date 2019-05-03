Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti!

ERSUN YANAL İLE BİRLİKTE GELDİ

Ödül törenine kırmızı halıdan gelmeyerek arka taraftan katılan Ali Koç, herhangi bir röportaj vermeden törenin yapıldığı salona girdi. Yanına yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ersun Yanal'ı da aldığı görülen Koç, Lefter'e özel hazırlanan köşeyi ziyaret etti.