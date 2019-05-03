Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti!

Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti!

Dün Bein Sports tarafından düzenlenen Futbolun Süperleri 2019 ödül törenine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli arasında esen soğuk rüzgarlar dikkat çekti.
3 Mayıs 2019 Cuma 18:01 Güncelleme: 22.06.2019 16:17
Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti!

Spor camiası dün akşam dağıtılan Futbolun Süperleri 2019 ödül töreninde buluştu. 2019 yılında futbol kategorisinde en başarılı olanların belirlendiği törene Ali Koç ile Comolli arasında esen soğuk rüzgarlar damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti!

YETKİLERİ ELİNDEN ALINMIŞTI
Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de kötü gidişin faturası Damien Comolli'ye kesilmişti. Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesinin ardından yetkileri elinden alınan Comolli, yaptığı transfer hataları nedeniyle kötü gidişin baş sorumlusu olarak gösterilmişti..

Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti!

ERSUN YANAL İLE BİRLİKTE GELDİ
Ödül törenine kırmızı halıdan gelmeyerek arka taraftan katılan Ali Koç, herhangi bir röportaj vermeden törenin yapıldığı salona girdi. Yanına yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ersun Yanal'ı da aldığı görülen Koç, Lefter'e özel hazırlanan köşeyi ziyaret etti.

Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti!

COMOLLI DAHA SONRA GELDİ
Ali Koç'un törene gelmesinden yaklaşık 45 dakika sonra alana gelen Damien Comolli, kırmızı halıdan ödül töreninin düzenlendiği salona girdi. Comolli'ye kırmızı halıda yürüyüşü esnasında özellikle Galatasaraylı taraftarların ilgi göstermesi dikkat çekerken, Fransız sportif direktör taraftarları kırmayarak birlikte fotoğraf çektirdi..

Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti!

SALONDA YAN YANA GELMEDİLER
Ödül törenine ayrı gelen Ali Koç ile Comolli'nin salonda da yan yana gelmemesi dikkat çekti. Fenerbahçe Başkanı Koç, salonda TFF Başkan vekili Hüsnü Güreli ile birlikte oturdu.

Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti!
Ali Koç ile Comolli arasında soğuk rüzgarlar esti!

FENERBAHÇE RESMİ SİTESİ DE PAYLAŞMADI
Ödül töreni sonrası törenle ilgili paylaşım yapan Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde paylaşılan fotoğraflarda da Ali Koç ile Comolli'nin ayrı olması dikkat çekti..

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN