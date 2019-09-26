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26 Eylül 2019, Perşembe
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Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane kaptanı Alex de Souza'da Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Alex'in paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte o paylaşım...

26 Eylül 2019 Perşembe 23:58
Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

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Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Alex'in yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Yaptığı şık pas sonrası topu ağlara gönderen Reto Ziegler ile bir video paylaşan Alex paylaşımına " Cristian Baroni, ben, Ziegler ve gol. Bu atmosferi özledim" notunu ekledi.

Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Alex de Souza Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 241 karşılaşmada 136 gol kaydetmiş 113 de asist yapmıştı.

Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

İşte o paylaşım...

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