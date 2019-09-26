Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane kaptanı Alex de Souza'da Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Alex'in paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte o paylaşım...
26 Eylül 2019 Perşembe 23:58
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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
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Alex'in yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Yaptığı şık pas sonrası topu ağlara gönderen Reto Ziegler ile bir video paylaşan Alex paylaşımına " Cristian Baroni, ben, Ziegler ve gol. Bu atmosferi özledim" notunu ekledi.
Alex de Souza Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 241 karşılaşmada 136 gol kaydetmiş 113 de asist yapmıştı.