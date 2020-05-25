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25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Aleksandar Kolarov transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

Aleksandar Kolarov transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde ismi en çok anılan futbolcuların başında Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov geliyordu. Roma ile olan sözleşmesinin bitmesine yakın sarı-lacivertliler girişimlerini artırmış menajeri ve abisini Türkiye'ye davet etmişti. Fakat tecrübeli futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Roma ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu ise transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:12
Aleksandar Kolarov transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Aleksandar Kolarov'da mutlu sona ulaşamamıştı.

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Aleksandar Kolarov transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

Roma ile sözleşme uzatmadan önce devreye giren sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun menajeri aracılığıyla abisini Türkiye'ye getirmişti.

Aleksandar Kolarov transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

Daha sonra İtalyan kulübü yıldız futbolcusu ile görüşme gerçekleştirmiş ve taraflar 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Aleksandar Kolarov transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

Sırp futbolcuya önerilen sözleşmede eğer 1 yıllık opsiyonun kullanılmaması halinde 1.5 milyon Euro tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Aleksandar Kolarov transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

2 YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Opsiyonun kullanılması ve Kolarov'un 2 yılda Roma'da kalması durumunda ise yıldız oyuncu toplamda 5 milyon euro değerinde garanti ücret kazanacağı duyurulmuştu.

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