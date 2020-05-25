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Aleksandar Kolarov transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde ismi en çok anılan futbolcuların başında Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov geliyordu. Roma ile olan sözleşmesinin bitmesine yakın sarı-lacivertliler girişimlerini artırmış menajeri ve abisini Türkiye'ye davet etmişti. Fakat tecrübeli futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Roma ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu ise transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:12
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Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Aleksandar Kolarov'da mutlu sona ulaşamamıştı.
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Roma ile sözleşme uzatmadan önce devreye giren sarı-lacivertliler yıldız futbolcunun menajeri aracılığıyla abisini Türkiye'ye getirmişti.
Daha sonra İtalyan kulübü yıldız futbolcusu ile görüşme gerçekleştirmiş ve taraflar 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı.
Sırp futbolcuya önerilen sözleşmede eğer 1 yıllık opsiyonun kullanılmaması halinde 1.5 milyon Euro tazminat ödenmesine karar verilmişti.
2 YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK
Opsiyonun kullanılması ve Kolarov'un 2 yılda Roma'da kalması durumunda ise yıldız oyuncu toplamda 5 milyon euro değerinde garanti ücret kazanacağı duyurulmuştu.