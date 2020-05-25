Haberler Galeri Aleksandar Kolarov transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

Aleksandar Kolarov transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde ismi en çok anılan futbolcuların başında Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov geliyordu. Roma ile olan sözleşmesinin bitmesine yakın sarı-lacivertliler girişimlerini artırmış menajeri ve abisini Türkiye'ye davet etmişti. Fakat tecrübeli futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Roma ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu ise transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





