Adil Rami'den itiraflar! "Balotelli beni aradı ve..."

Benim hikayem, dünyanın en iyi hikayelerinden biri. Dünyanın en iyi stoperiyim diyemem ama iyiyim. 19 yaşında tamirciydim ve şimdi bir dünya şampiyonuyum. Bunu hiçbir zaman hayal edemezdim. 11 finale çıktım ve Real, Barcelona, Portekiz karşısında kaybettim ancak önemli olanları kazandım.