Adil Rami'den itiraflar! 'Balotelli beni aradı ve...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Adil Rami'den itiraflar! "Balotelli beni aradı ve..."

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Adil Rami, bekleneni verememesi üzerine Rus ekibi Sochi'ye bedelsiz olarak transfer edilmişti. Yaşanan corona virüsü süreci sonrası burada da futboldan uzak kalan Fransız oyuncu samimi açıklamalarda bulundu. İşte Adil Rami'nin o açıklamaları...

15 Haziran 2020 Pazartesi 18:10 Güncelleme: 15.06.2020 18:10
Adil Rami'den itiraflar! Balotelli beni aradı ve...

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Fransız oyuncu beklentilerin altında bir performans sergileyerek Rus ekiplerinden Sochi'ye transfer olmuştu. Hiç oynayamadan, maaşını da alamadığı için Rusya'ya da veda eden Adil Rami, yaşadıklarını anlattı. İşte Rami'nin o açıklamaları...

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Adil Rami'den itiraflar! Balotelli beni aradı ve...

Benim hikayem, dünyanın en iyi hikayelerinden biri. Dünyanın en iyi stoperiyim diyemem ama iyiyim. 19 yaşında tamirciydim ve şimdi bir dünya şampiyonuyum. Bunu hiçbir zaman hayal edemezdim. 11 finale çıktım ve Real, Barcelona, Portekiz karşısında kaybettim ancak önemli olanları kazandım.

Adil Rami'den itiraflar! Balotelli beni aradı ve...

3 aydır futbol oynamadım, 1 ay Ramazan geçirdim ve şimdi tekrar bir makine olmaya çalışacağım. Rusya'ya gitmeden önce Dubai'den teklif geldi ancak benim amacım para değildi. Oynayabileceğim, hedefi olan bir takımda olmak istedim.

Adil Rami'den itiraflar! Balotelli beni aradı ve...

Fransa'da Sochi derseniz, insanların aklına Kış Olimpiyatları ya da Adil Rami gelir şu anda. Oraya ilk gittiğimde herkes çok mutluydu, bir dünya şampiyonu gelmişti. İlk maçlarda oynamadım ve virüs ortaya çıktı, karantina başladı. 2 ayı evde geçirdim, küçük bir odada, tek başına, aile olmadan, sadece bir televizyon...

Adil Rami'den itiraflar! Balotelli beni aradı ve...

"YENİ SÖZLEŞMEYE 'HAYIR' DEDİM"
Rusya'da kamp olmadı, maaş verilmedi. 4 ay boyunca para alamayınca sorun çıktı. Beni aradılar ve evime gelerek yeni bir sözleşme imzalamak istediler ancak ben 'hayır' dedim. Sözleşmede ne yazdığını anlamıyordum, tamamı Rusça'ydı.

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