Adil Rami'den itiraflar! "Balotelli beni aradı ve..."
Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Adil Rami, bekleneni verememesi üzerine Rus ekibi Sochi'ye bedelsiz olarak transfer edilmişti. Yaşanan corona virüsü süreci sonrası burada da futboldan uzak kalan Fransız oyuncu samimi açıklamalarda bulundu. İşte Adil Rami'nin o açıklamaları...
Fransa'da Sochi derseniz, insanların aklına Kış Olimpiyatları ya da Adil Rami gelir şu anda. Oraya ilk gittiğimde herkes çok mutluydu, bir dünya şampiyonu gelmişti. İlk maçlarda oynamadım ve virüs ortaya çıktı, karantina başladı. 2 ayı evde geçirdim, küçük bir odada, tek başına, aile olmadan, sadece bir televizyon...