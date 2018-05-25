2. Giuliano dönemi
Fenerbahçe'ye sezon başında Zenit'ten 7,5 milyon Euro karşılığında transfer olan Giuliano, 14'ü ligde olmak üzere toplamda 15 gol atarak takımını sırtlayan isim oldu. Brezilya Milli Takımında da görev yapan ancak açıklanan kadroda yedek listede yer bulabilen Giuliano son 2 sezonda kariyerinde zirveyi yaşıyor.
Geçen sezon Rusya Ligi'nde Zenit forması giyen Giuliano attığı 17 golle kariyerinde en çok gol attığı sezonu yakalamıştı. Fenerbahçe'de 15 gol atan Giuliano, bu rakamla kariyerinde en çok gol attığı 2. sezonunu geride bıraktı. Geçen sezon Zenit'te toplamda tüm kulvarlarda 9 asist yapan Giulianı bu sezonsa 6 asist yaptı.
2018 Dünya Kupası Eleme aşamasındaki maçlarda düzenli şekilde kadroya çağrılan Giuliano, 23 kişilik kadroda kendine bu kez yer bulamamıştı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu kendi mevkisiinde oynayıp milli takıma seçilen birçok futbolcudan daha fazla skora katkı üretti. Giuliano bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 38 maçta forma giymiş ve 15 gol kaydederken 6 da asist yapmıştı.
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