2. Giuliano dönemi

Geçen sezon Rusya Ligi'nde Zenit forması giyen Giuliano attığı 17 golle kariyerinde en çok gol attığı sezonu yakalamıştı. Fenerbahçe'de 15 gol atan Giuliano, bu rakamla kariyerinde en çok gol attığı 2. sezonunu geride bıraktı. Geçen sezon Zenit'te toplamda tüm kulvarlarda 9 asist yapan Giulianı bu sezonsa 6 asist yaptı.