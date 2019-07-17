Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesi sonrası farklı bir hava yakalayan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Bonservis ödememek için boştaki isimlere yönelen yönetim, iki orta sahayı da radara aldı. İşte İtalyanların da doğruladığı transfer görüşmelerinde son durum...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 07:19
Güncelleme: 17.07.2019 07:19
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Tyler Boyd ile transferdeki sessizliğini bozan Beşiktaş, takviyelere devam etmek için iyice kolları sıvadı. Yapılacak transferlere bonservis ödememek için boştaki isimlere yönelen siyahbeyazlı kulüp, 2 ismi önceliğe aldı.
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Bunlardan ilki Swansea City ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Leroy Fer...
Beşiktaşlı yöneticilerin, 1.88 boyurdaki orta saha için girişimlere başladığı belirtilirken, İtalyan basınından Tuttomercato da siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncunun menajeriyle masaya oturduğu iddiasında bulundu.
İKİSİNDE DE RAKİP LOKOMOTİV
Haberde, formda kalmak için şu anda eski takımı Feyenoord ile idmanlara çıkan Leroy Fer ile Feyenoord ve Lokomotiv Moskova'nın da ilgilendiği ileri sürüldü.
Kartal'ın hedefindeki diğer oyuncu ise geçtiğimiz günlerde de adı gündeme gelen Mauricio Pereyra oldu.