Yılın transfer harekatı Beşiktaş'tan! 3 yıldız...

Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, transfere yöneldi. Sezona kötü bir başlangıç yapan hatta Abdullah Avcı'nın bile koltuğunu sallayan bu performans sonrası Kartal uçuşa geçmiş ve ligin üst sıralarına tırmanmıştı. Gençlerbirliği galibiyetinden önce Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçından sahadan mağlubiyetle ayrılan Kara Kartal ligin ikinci yarısında nokta transferlerle takımını güçlendirip sezonu şampiyon olarak tamamlamanın planlarını yapıyor. Beşiktaş'ın transfer harekatında ise 3 yıldız ismin adı geçiyor. İşte o isimler ve son transfer gelişmeleri...

29 Aralık 2019 Pazar 07:34 Güncelleme: 29.12.2019 07:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





