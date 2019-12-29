Yılın transfer harekatı Beşiktaş'tan! 3 yıldız...

Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, transfere yöneldi. Sezona kötü bir başlangıç yapan hatta Abdullah Avcı'nın bile koltuğunu sallayan bu performans sonrası Kartal uçuşa geçmiş ve ligin üst sıralarına tırmanmıştı. Gençlerbirliği galibiyetinden önce Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçından sahadan mağlubiyetle ayrılan Kara Kartal ligin ikinci yarısında nokta transferlerle takımını güçlendirip sezonu şampiyon olarak tamamlamanın planlarını yapıyor. Beşiktaş'ın transfer harekatında ise 3 yıldız ismin adı geçiyor. İşte o isimler ve son transfer gelişmeleri...
29 Aralık 2019 Pazar 07:34
Güncelleme: 29.12.2019 07:34
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Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçında aldığı galibiyetle ligin ilk yarısını 30 puan ile tamamladı. Beşiktaş Süper Lig'de çıktığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet 3 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon başında yapılan transfelerin takıma bir türlü ayak uyduramaması sonucu, devre arasında Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanacağa benziyor. Takıma takviye yapmak isteyen yönetim, bütçe hesabına göre kilit isimleri kadroya katmayı hesaplıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bomba isimler gündeme geldi. Tarihi bir transfer operasyonuna hazırlanan siyah-beyazlılarda 3 yıldız ismin adı geçiyor. İşte son gelişmeler...
TATİL BAŞLIYOR
Ligin ilk yarısını Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da izin başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in 6 gün izin verdiği sarı-kırmızılılar, 4 Ocak'ta tesislerde topbaşı başlayacak. 9 Ocak'a kadar İstanbul'da çalışacak olan Aslan, daha sonra Antalya'ya geçecek.
ELNENY BELİRSİZLİĞİ
Beşiktaş'ta Elneny'nin durumu belirsizliğini koruyor. Milan'ın transfer listesine giren MohamedElneny'nin İtalya'ya gitmesi durumunda bu pozisyon için arayış başlatacak olan Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, bu bölgedeki eksiği kadrodaki isimlerle doldurmayı planlıyor. Diaby ve Boyd'dan beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, bütçenin elvermesi durumunda bu noktaya bir transfer yapmayı düşünüyor.