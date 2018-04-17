Wolverhampton'dan Beşiktaş'a Talisca teklifi: 8 milyon euro kazanın!

Premier Lig'e ilk yükselen takım olan Wolverhampton kulübü siyah-beyazlılara, "Talisca'dan memnun olduğunuzu biliyoruz. Ama eğer onu seneye almaya düşünmüyorsanız; 21 milyon euro'luk satın alma bedelini kullanın, biz de Talisca'yı sizden 29 milyon euro'ya alalım. Hem 4 milyon euro'luk iki yıllık kiralama bedelini geri alın, hem de 2 yılda oyuncuya ödediğiniz 4 milyon euro'yu kurtarın. Biz de Benfica'ya 40 milyon euro ödemekten kurtulalım. Herkes kazansın" teklifini yaptı.



