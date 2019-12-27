Vodafone Park'ta 2 kırmızı kart! İşte çok tartışılan o pozisyonlar - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Vodafone Park'ta 2 kırmızı kart! İşte çok tartışılan o pozisyonlar

Süper Lig'in 17. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasında deplasman ekibi ilk yarıda iki kırmızı kart birden gördü. İşte çok tartışılan kırmızı kart pozisyonları...
27 Aralık 2019 Cuma 22:16 Güncelleme: 27.12.2019 22:16
Vodafone Park'ta 2 kırmızı kart! İşte çok tartışılan o pozisyonlar

Süper Lig'de 17. hafta açılış karşılaşmasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

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Vodafone Park'ta 2 kırmızı kart! İşte çok tartışılan o pozisyonlar

Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Vodafone Park'ta 2 kırmızı kart! İşte çok tartışılan o pozisyonlar

Karşılaşmanın 11. dakikasında Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi, Domagoj Vida ile girdiği ikili mücadele sonrası hakem Fırat Aydınus'tan faul bekledi.

Vodafone Park'ta 2 kırmızı kart! İşte çok tartışılan o pozisyonlar

Aydınus'a yoğun itiraz gösteren Çiftçi, önce sarı kart, ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Vodafone Park'ta 2 kırmızı kart! İşte çok tartışılan o pozisyonlar

36. dakikada Adem Ljajic, Yasin Pehlivan'ın sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. VAR'dan yapılan uyarı sonrası Fırat Aydınus, Pehlivan'ı kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

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