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Vodafone Park'ta 2 kırmızı kart! İşte çok tartışılan o pozisyonlar
Vodafone Park'ta 2 kırmızı kart! İşte çok tartışılan o pozisyonlar
Süper Lig'in 17. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasında deplasman ekibi ilk yarıda iki kırmızı kart birden gördü. İşte çok tartışılan kırmızı kart pozisyonları...
27 Aralık 2019 Cuma 22:16
Güncelleme: 27.12.2019 22:16
Süper Lig'de 17. hafta açılış karşılaşmasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
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Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi, Domagoj Vida ile girdiği ikili mücadele sonrası hakem Fırat Aydınus'tan faul bekledi.
Aydınus'a yoğun itiraz gösteren Çiftçi, önce sarı kart, ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
36. dakikada Adem Ljajic, Yasin Pehlivan'ın sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. VAR'dan yapılan uyarı sonrası Fırat Aydınus, Pehlivan'ı kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.