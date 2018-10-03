Veli Kavlak eski takımı Beşiktaş hakkında konuştu!
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak, eski takımı ve takım arkadaşları hakkında açıklamalarda bulundu.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 17:16:23
Güncelleme: 17:22:19
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Veli Kavlak eski takımı Beşiktaş hakkında konuştu!
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Yaz transfer döneminde sözleşmesi Beşiktaş tarafından feshedilen Veli Kavlak, eski takımı ve takım arkadaşlarına dair bilinmeyenleri açıkladı.
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Veli Kavlak eski takımı Beşiktaş hakkında konuştu!
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Veli Kavlak'ın Radyospor'a yaptığı açıklamadan satır başları ise şu şekilde;
Veli Kavlak eski takımı Beşiktaş hakkında konuştu!
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''Fizik tedavi sürecim başladı, yakında bireysel antrenmanlar başlayacak ve takımla antrenmanlara geçeceğim. İnşallah Ocak ayında sahalara dönerim ve bir takımla anlaşıp kariyerime devam etmek istiyorum."
Veli Kavlak eski takımı Beşiktaş hakkında konuştu!
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"ÖNCELİĞİM TÜRKİYE'DE OYNAMAK"
Önceliğim Türkiye'de oynamak ama yabancı takımlardan teklif gelirse onları da değerlendirebilirim.
Veli Kavlak eski takımı Beşiktaş hakkında konuştu!
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Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviye takımlar var ve Cengiz Ünder bizi orada çok güzel temsil ediyor. Roma onun için çok iyi bir kulüp ve performansını devam ettirip daha büyük kulüplere gitmesini bekliyorum.