Ve beklenen oldu! 5 yıldız eşyalarını topladı... Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ın başına geçtiğinden bu yana performans analizi yapan Abdullah Avcı yönetime raporunu verdi. Siyah beyazlılarda 7 transfer isteyen Abdullah Avcı, mevcut takımdaki 5 futbolcuyu kadroda düşünmediğini bildirdi. İşte o radikal karar ve kadro operasyonun ayrıntıları...
Transfer için de raporunu sunan tecrübeli çalıştırıcı, takıma 7 oyuncunun takviye edilmesi yönünde görüş bildirdi.
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