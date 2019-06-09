Ve beklenen oldu! 5 yıldız eşyalarını topladı... Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın başına geçtiğinden bu yana performans analizi yapan Abdullah Avcı yönetime raporunu verdi. Siyah beyazlılarda 7 transfer isteyen Abdullah Avcı, mevcut takımdaki 5 futbolcuyu kadroda düşünmediğini bildirdi. İşte o radikal karar ve kadro operasyonun ayrıntıları...