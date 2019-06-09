Ve beklenen oldu! 5 yıldız eşyalarını topladı... Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Ve beklenen oldu! 5 yıldız eşyalarını topladı... Son dakika Beşiktaş haberleri

Ve beklenen oldu! 5 yıldız eşyalarını topladı... Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın başına geçtiğinden bu yana performans analizi yapan Abdullah Avcı yönetime raporunu verdi. Siyah beyazlılarda 7 transfer isteyen Abdullah Avcı, mevcut takımdaki 5 futbolcuyu kadroda düşünmediğini bildirdi. İşte o radikal karar ve kadro operasyonun ayrıntıları...

9 Haziran 2019 Pazar 12:54 Güncelleme: 09.06.2019 12:59
Ve beklenen oldu! 5 yıldız eşyalarını topladı... Son dakika Beşiktaş haberleri

Tecrübeli çalıştırıcı takımın yabancı oyuncuları arasından seçtiği 5 futbolcu için yönetime olumsuz görüş bildirdi.

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Ve beklenen oldu! 5 yıldız eşyalarını topladı... Son dakika Beşiktaş haberleri

Avcı, gidecek oyuncuların bir an önce netleşmesi gerektiğini belirterek topu yönetime attı.

Ve beklenen oldu! 5 yıldız eşyalarını topladı... Son dakika Beşiktaş haberleri

Transfer için de raporunu sunan tecrübeli çalıştırıcı, takıma 7 oyuncunun takviye edilmesi yönünde görüş bildirdi.

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Ve beklenen oldu! 5 yıldız eşyalarını topladı... Son dakika Beşiktaş haberleri

Avcı'nın gönderilmesi için talimat verdiği oyuncuların ayrılmaları halinde sağ bek (yedek), sol bek, stoper, ön libero, sağ kanat, sol kanat ve santrfor (yedek) transferlerinin yapılmasını istediği öğrenildi.

Ve beklenen oldu! 5 yıldız eşyalarını topladı... Son dakika Beşiktaş haberleri

Transferde atağa kalkmaya hazırlanan Beşiktaş'ın gündeminde Ömer Toprak, Visca gibi isimlerin yanı sıra gençler de yer alıyor.

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