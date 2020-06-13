Transfer müjdesi Fransa'dan! Beşiktaş'a bedava Tangocu - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Transfer müjdesi Fransa'dan! Beşiktaş'a bedava Tangocu

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar birçok yıldız için nabız yoklamaya devam ediyor. Temaslarını sürdüren Beşiktaş'a transfer müjdesi Fransa'dan geldi. İşte yaşanan resmi gelişmenin detayları...
13 Haziran 2020 Cumartesi 23:41 Güncelleme: 13.06.2020 23:41
Transfer müjdesi Fransa'dan! Beşiktaş'a bedava Tangocu

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu dünya yıldızından sevindirici haber resmen geldi.

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Transfer müjdesi Fransa'dan! Beşiktaş'a bedava Tangocu

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden sonra çıkışa geçen siyah-beyazlılarda 47 yaşındaki çalıştırıcı elindeki malzemeden iyi bir verim aldı.

Transfer müjdesi Fransa'dan! Beşiktaş'a bedava Tangocu

Yeni sezon kadrosunda dokunuşlarını yapacak olan Sergen Yalçın yönetimle koordineli bir şekilde transfer operasyonu yürütüyor.

Transfer müjdesi Fransa'dan! Beşiktaş'a bedava Tangocu

Beşiktaş'ta eksik bölgeler belirlenirken, Adem Ljajic satış listesine konmuştu.

Transfer müjdesi Fransa'dan! Beşiktaş'a bedava Tangocu

Sırp futbolcunun takımdan ayrılacak olmasından dolayı siyah-beyazlılarda arayışlar bir süredir devam ediyordu.

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