Transfer müjdesi Fransa'dan! Beşiktaş'a bedava Tangocu
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar birçok yıldız için nabız yoklamaya devam ediyor. Temaslarını sürdüren Beşiktaş'a transfer müjdesi Fransa'dan geldi. İşte yaşanan resmi gelişmenin detayları...
13 Haziran 2020 Cumartesi 23:41
Güncelleme: 13.06.2020 23:41
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Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu dünya yıldızından sevindirici haber resmen geldi.
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden sonra çıkışa geçen siyah-beyazlılarda 47 yaşındaki çalıştırıcı elindeki malzemeden iyi bir verim aldı.
Yeni sezon kadrosunda dokunuşlarını yapacak olan Sergen Yalçın yönetimle koordineli bir şekilde transfer operasyonu yürütüyor.
Beşiktaş'ta eksik bölgeler belirlenirken, Adem Ljajic satış listesine konmuştu.
Sırp futbolcunun takımdan ayrılacak olmasından dolayı siyah-beyazlılarda arayışlar bir süredir devam ediyordu.