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Transfer müjdesi Fransa'dan! Beşiktaş'a bedava Tangocu

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar birçok yıldız için nabız yoklamaya devam ediyor. Temaslarını sürdüren Beşiktaş'a transfer müjdesi Fransa'dan geldi. İşte yaşanan resmi gelişmenin detayları...

13 Haziran 2020 Cumartesi 23:41 Güncelleme: 13.06.2020 23:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





