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Talisca'dan Beşiktaş'a transfer önerisi! O isimle birlikte geliyor
İspanyol basını, yeni kararla Çin'de oynayan yabancıların en fazla 2,5 milyon euro kazanacağını duyurdu. Bu karar uygulamaya geçtiğinde Talisca'ya Beşiktaş yolu açılacak. Öte yandan yıldız futbolcu siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmede genç yıldız adayını önerdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
16 Aralık 2020 Çarşamba 00:49, Güncelleme 16.12.2020 06:13
Talisca'dan Beşiktaş'a transfer önerisi! O isimle birlikte geliyor