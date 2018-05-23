Süper Lig'in en değerlisi belli oldu

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, listenin ilk sırasını yine Manchester United aldı. Kulübe 3 milyar 255 milyon avro değer biçildi. Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük hedeflerle başlayan İngiliz ekibi önemli transferlere rağmen yeşil sahada başarılı olamadı. Ancak popülerliği, doğru bütçe yönetimi ve düzenli gelirleriyle Manchester United, bir kez daha en değerli kulüp olmasını bildi.