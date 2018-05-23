Süper Lig'in en değerlisi belli oldu
Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti. KPMG'nin her yıl hazırladığı Avrupa Eliti araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Zirveyi Manchester United'ın aldığı listeye Süper Lig'in üç büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi.
KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, listenin ilk sırasını yine Manchester United aldı. Kulübe 3 milyar 255 milyon avro değer biçildi. Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük hedeflerle başlayan İngiliz ekibi önemli transferlere rağmen yeşil sahada başarılı olamadı. Ancak popülerliği, doğru bütçe yönetimi ve düzenli gelirleriyle Manchester United, bir kez daha en değerli kulüp olmasını bildi.
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