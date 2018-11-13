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Süper Lig devinden Chicharito hamlesi!
West Ham United'ın yıldızı Chicharito, Süper Lig yolunda
13 Kasım 2018 Salı, 11:42:41
Skorer'in haberine göre; Ligde ve Avrupa'da arka arkaya istikrarsız sonuçlar alarak sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta forvet transferiyle alakalı ilginç bir konu gündeme geldi.
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İngiltere'de Daily Express'e, yaptığı özel haberde Chicharito lakaplı yıldız forvet Javier Hernandez'in West Ham United'daki geleceğiyle ilgili ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.
Beşiktaş'ın devre arasında Meksikalı forveti istediği kaydedilirken, teklifin kiralık olduğu ifade edildi.
West Ham'ın kiralık transfere sıcak baktığı ancak bazı şartların olduğu dile getirildi.
En önemli konunun İngiliz kulübünün menajeri Manuel Pellegrini olduğu vurgulandı.