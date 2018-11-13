Süper Lig devinden Chicharito hamlesi! - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Süper Lig devinden Chicharito hamlesi!

    West Ham United'ın yıldızı Chicharito, Süper Lig yolunda

    13 Kasım 2018 Salı, 11:42:41
    Süper Lig devinden Chicharito hamlesi!

    Skorer'in haberine göre; Ligde ve Avrupa'da arka arkaya istikrarsız sonuçlar alarak sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta forvet transferiyle alakalı ilginç bir konu gündeme geldi.

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    Süper Lig devinden Chicharito hamlesi!

    İngiltere'de Daily Express'e, yaptığı özel haberde Chicharito lakaplı yıldız forvet Javier Hernandez'in West Ham United'daki geleceğiyle ilgili ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

    Süper Lig devinden Chicharito hamlesi!

    Beşiktaş'ın devre arasında Meksikalı forveti istediği kaydedilirken, teklifin kiralık olduğu ifade edildi.

    Süper Lig devinden Chicharito hamlesi!

    West Ham'ın kiralık transfere sıcak baktığı ancak bazı şartların olduğu dile getirildi.

    Süper Lig devinden Chicharito hamlesi!

    En önemli konunun İngiliz kulübünün menajeri Manuel Pellegrini olduğu vurgulandı.

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