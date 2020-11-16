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Son dakika transfer haberi | Yine yeniden Balotelli! Gözler Sergen Yalçın'da
Beşiktaş'ın sezon başında her konuda anlaşmaya vardığı ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın istememesi üzerine son anda vazgeçtiği Mario Balotelli, yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Dünyaca ünlü İtalyan golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kartal'a mesaj yollarken, siyah-beyazlı yönetim de Sergen Yalçın'ı ikna edip transferi ocak ayında bitirmek için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
15 Kasım 2020 Pazar 23:14, Güncelleme 16.11.2020 06:16
Son dakika transfer haberi | Yine yeniden Balotelli! Gözler Sergen Yalçın'da