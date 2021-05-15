Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş 16. kez... İşte şampiyonluğun hikayesi!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş 16. kez... İşte şampiyonluğun hikayesi!

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de unutulmayacak 2020/2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu... Son haftaya kadar süren müthiş yarışta Göztepe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar averaj farkıyla şampiyonluğunu ilan ederken, sezon içinde birçok hikayede yaşandı. İşte şampiyonluğun hikayesi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş 16. kez... İşte şampiyonluğun hikayesi!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş 16. kez... İşte şampiyonluğun hikayesi!

Beşiktaş 16. şampiyonluğunu Sergen Yalçın yönetiminde, tarihin en uzun sezonunda, üstelik rakiplerine göre dar kadroyla kazandı. Son maçta gelen başarıyla büyük sevinç yaşandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş 16. kez... İşte şampiyonluğun hikayesi!

Sergen Yalçın Beşiktaş'taki ilk tam sezonunda şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bu, kariyerindeki de ilk lig zaferiydi.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş 16. kez... İşte şampiyonluğun hikayesi!

Sezona sıkıntılarla başlayan Beşiktaş, Avrupa kupalarında aldığı başarısız ön eleme sonuçlarının ardından lige başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş 16. kez... İşte şampiyonluğun hikayesi!

Sergen Yalçın'ın takımı ligde de arzuladığı başlangıcı yapamadı. 5 hafta geride kaldığında, Siyah Beyazlılar 1 galibiyetle küme düşme hattındaydı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş 16. kez... İşte şampiyonluğun hikayesi!

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre imza atan Josef de Souza, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal, takıma yeni bir kimlik kazandırdı.

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