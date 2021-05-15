GaleriBeşiktaşSon dakika spor haberi: Beşiktaş 16. kez... İşte şampiyonluğun hikayesi!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş 16. kez... İşte şampiyonluğun hikayesi!
Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de unutulmayacak 2020/2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu... Son haftaya kadar süren müthiş yarışta Göztepe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar averaj farkıyla şampiyonluğunu ilan ederken, sezon içinde birçok hikayede yaşandı. İşte şampiyonluğun hikayesi...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 23:09 , Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 23:20
Son dakika spor haberi: Beşiktaş 16. kez... İşte şampiyonluğun hikayesi!