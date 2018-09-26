Şenol Güneşten kadroya neşter! Ljajic...

Kayserispor maçını deplasmanda oynama talebi TFF tarafından reddedilen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.
26 Eylül 2018 Çarşamba, 19:14:59
Güncelleme: 19:15:11
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Şenol Güneş'ten kadroya neşter! Ljajic...
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Fenerbahçe maçında oyuna sonradan dahil olan Adem Ljajic'in hafta sonu ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şenol Güneş'ten kadroya neşter! Ljajic...
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Siyah Beyazlılarda tedavisi devam eden Adriano Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Şenol Güneş'ten kadroya neşter! Ljajic...
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Karşılaşmada kart cezalısı Caner Erkin'in yerine Brezilyalının forma giymesi beklenirken derbide oyuna sonradan dahil olan Adem Ljajic de Kayserispor maçına ilk 11'de başlayacak.
Şenol Güneş'ten kadroya neşter! Ljajic...
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Uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Atiba Hutchinson'un derbide takımının en iyilerinden olması Kanadalı oyuncunun yerini sağlamlaştırdı.
Şenol Güneş'ten kadroya neşter! Ljajic...
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Eksiklerini kapatan ve takıma hazır olarak dönen Atiba, Şenol Güneş tarafından önümüzdeki karşılaşmalarda da değerlendirmeye alınacak. Atiba geçtiğimiz sezonlardaki gibi ilk 11'in değişmez oyuncularından biri olabilir.
Şenol Güneş'ten kadroya neşter! Ljajic...
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Teknik direktör Şenol Güneş tarafından derbide forvet olarak görevlendirilen Ryan Babel'in yükselen form grafiği ise yüzleri güldürüyor.
Şenol Güneş'ten kadroya neşter! Ljajic...
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Forvetlerinden istediği katkıyı alamayan Beşiktaş'ta Babel takım gol yükünü sırtlıyor. Hollandalı oyuncu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.