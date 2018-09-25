Şenol Güneşin Babel planı!

Babel, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı
25 Eylül 2018 Salı, 20:51:29
Güncelleme: 20:53:22
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Şenol Güneş'in Babel planı!
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Beşiktaş'ta Babel'in performansı yüzleri güldürüyor. Fenerbahçe deplasmanında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükselten Hollandalı futbolcu için Şenol Güneş'in kafası karışık.
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Şenol Güneş'in Babel planı!
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Yıldız oyuncuyu sol kanatta oynatan tecrübeli teknik adam, Negredo'nun gitmesinin ardından Babel'i forvete çekmenin planlarını yapıyor.
Şenol Güneş'in Babel planı!
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Alvaro Negredo'nun ayrılmasının ardından ilk lig maçında Babel'i forvette oynatan ve bu futbolcunun performansından memnun kalan Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşması için de sahaya aynı taktikle çıkmanın planını yapıyor.
Şenol Güneş'in Babel planı!
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Lens'ten beklenti yüksek
Fenerbahçe deplasmanında kanatlarda Lens ve Quaresma'yı oynatan Şenol Güneş, bundan sonraki dönemde forvette Babel'i sahaya sürerek bu 2 oyuncuyu yine ilk 11'de oynatmanın hesaplarını yapıyor.
Şenol Güneş'in Babel planı!
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Fenerbahçe karşısında performansından memnun kaldığı Lens'in daha hareketli olmasını beklediğini söyleyen Güneş'in bu futbolcudan beklentileri yükseldi.