Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı

70 BİN KEZ İZLENDİ

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Süper Lig'in 6. haftasında atılan 18 gol, 335 bin kez izlenirken, Ryan Babel'in Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren vuruşu, 70 bin kez ile en çok takip edilen gol oldu.