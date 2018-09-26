Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı

    Beşiktaşlı Ryan Babel, Avrupa'nın majör ligleri baz alınarak yapılan değerlendirmede, 30 yaş üstü sol açıklar arasında en skorer isim durumunda. Fenerbahçe derbisinde bu sezon 6. kez ağları sarsan 31 yaşındaki futbolcu, Juventus'ta 6 maçta 3 gol atan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

    26 Eylül 2018 Çarşamba, 09:08:36 Güncelleme: 09:09:08
    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı
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    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı

    Alvaro Negredo'nun Al Nasr'a transferi sonrası forvet sıkıntısını daha fazla hissetmeye başlayan Beşiktaş'ın imdadına yetişen isimler Pepe ile birlikte Ryan Babel oldu. Pepe bu sezon 5 kez ağları sarsarken, Babel ise 6 golle takımının en skorer ismi unvanını eline geçirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı
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    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı

    UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazanılan LASK Linz ve 3-1 kazanılan Sarpsborg maçlarında iki kez fileleri sarsan Babel,Süper Lig'de de 4 kez rakip kalecileri avlayarak, siyah-beyazlı takımın kazandığı 8 puana doğrudan katkı sağladı.

    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı
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    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı

    Bu performans, Hollandalı yıldıza Avrupa'nın 5 majör ligi baz alınarak yapılan değerlendirmede, 30 yaş üstü sol açıklar arasında 'en golcü futbolcu' unvanını da kazandırdı.

    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı
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    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı

    70 BİN KEZ İZLENDİ

    Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Süper Lig'in 6. haftasında atılan 18 gol, 335 bin kez izlenirken, Ryan Babel'in Beşiktaş'ı Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren vuruşu, 70 bin kez ile en çok takip edilen gol oldu.

    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı
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    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı

    Kadıköy deribisi de en çok izlenen maçlar sıralamasında 138 bin ile adını zirveye yazdırdı.

    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı
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    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı

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    Babel, Hollanda A Milli Takım forması ile çıktığı 46 karşılaşmada 7 gol atmayı başardı.

    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı
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    Ryan Babel, Cristiano Ronaldo’yu ikiye katladı
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