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Rıdvan Dilmen'den flaş gol iptali yorumu! "Görüş açısını..."
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a oldu. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazanırken, Deni Milosevic'in 13. dakikada VAR kararıyla iptal edilen golü gündeme damga vurdu. Mücadelenin ardından yorumlarda bulunan usta yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Milosevic'in pozisyonu dahil bir çok anı değerlendirdi.
23 Kasım 2019 Cumartesi 23:10
Güncelleme: 23.11.2019 23:29
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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
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Konya BüyükşehirStadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya damga vuran pozisyon ise 13. dakikada yaşandı. Deni Milosevic'in attığı gol VAR kararıyla iptal edildi.
Maçın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan usta yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Milosevic'in iptal edilen golü dahil birçok yorumda bulundu.