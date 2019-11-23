Rıdvan Dilmen'den flaş gol iptali yorumu! 'Görüş açısını...' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Rıdvan Dilmen'den flaş gol iptali yorumu! "Görüş açısını..."

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a oldu. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazanırken, Deni Milosevic'in 13. dakikada VAR kararıyla iptal edilen golü gündeme damga vurdu. Mücadelenin ardından yorumlarda bulunan usta yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Milosevic'in pozisyonu dahil bir çok anı değerlendirdi.

23 Kasım 2019 Cumartesi 23:10 Güncelleme: 23.11.2019 23:29
Rıdvan Dilmen'den flaş gol iptali yorumu! Görüş açısını...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

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Rıdvan Dilmen'den flaş gol iptali yorumu! Görüş açısını...

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.

Rıdvan Dilmen'den flaş gol iptali yorumu! Görüş açısını...

Karşılaşmaya damga vuran pozisyon ise 13. dakikada yaşandı. Deni Milosevic'in attığı gol VAR kararıyla iptal edildi.

Rıdvan Dilmen'den flaş gol iptali yorumu! Görüş açısını...

Maçın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan usta yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Milosevic'in iptal edilen golü dahil birçok yorumda bulundu.

Rıdvan Dilmen'den flaş gol iptali yorumu! Görüş açısını...

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