Rıdvan Dilmen'den flaş gol iptali yorumu! "Görüş açısını..."

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a oldu. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazanırken, Deni Milosevic'in 13. dakikada VAR kararıyla iptal edilen golü gündeme damga vurdu. Mücadelenin ardından yorumlarda bulunan usta yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Milosevic'in pozisyonu dahil bir çok anı değerlendirdi.