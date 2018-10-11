Quaresma saç stilini değiştirdi! İşte yeni hali - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Quaresma saç stilini değiştirdi! İşte yeni hali

    Oynadığı estetik futbolun yanı sıra saç stiliyle de gündeme gelen Ricardo Quaresma yine çok konuşulacak bir tarza imza attı.
    11 Ekim 2018 Perşembe, 13:03:26 Güncelleme: 13:09:52
    Quaresma saç stilini değiştirdi! İşte yeni hali

    Beşiktaşlı futbolcu bu kez saçlarının bir kısmını tamamen kazıttı.

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    Quaresma saç stilini değiştirdi! İşte yeni hali

    Kalan kısmını kırmızı ve beyaza boyatan Portekizli yıldız, siyah-beyazlı taraftarları sosyal medyada ikiye böldü.

    Quaresma saç stilini değiştirdi! İşte yeni hali

    İşte Quaresma'nın yeni saç modeli...

    Quaresma saç stilini değiştirdi! İşte yeni hali
    Quaresma saç stilini değiştirdi! İşte yeni hali

    Quaresma'nın eski saç modelleri;

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