Quaresma saç stilini değiştirdi! İşte yeni hali

Oynadığı estetik futbolun yanı sıra saç stiliyle de gündeme gelen Ricardo Quaresma yine çok konuşulacak bir tarza imza attı.

11 Ekim 2018 Perşembe, 13:03:26 Güncelleme: 13:09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





