Quaresma saç stilini değiştirdi! İşte yeni hali - Galeri - Fotomaç
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Quaresma saç stilini değiştirdi! İşte yeni hali
Oynadığı estetik futbolun yanı sıra saç stiliyle de gündeme gelen Ricardo Quaresma yine çok konuşulacak bir tarza imza attı.
11 Ekim 2018 Perşembe, 13:03:26
Güncelleme: 13:09:52
Beşiktaşlı futbolcu bu kez saçlarının bir kısmını tamamen kazıttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kalan kısmını kırmızı ve beyaza boyatan Portekizli yıldız, siyah-beyazlı taraftarları sosyal medyada ikiye böldü.
İşte Quaresma'nın yeni saç modeli...
Quaresma'nın eski saç modelleri;