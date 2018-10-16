Pepeye yol göründü! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Pepe'ye yol göründü!

    Yönetim, sözleşmesi haziranda biten Pepe'yi devre arasında göndererek hem mali kaynak yaratmayı hem de 5 milyon Euro'luk yıllık ücretinden kurtulmayı planlıyor.
    16 Ekim 2018 Salı, 23:41:26 Güncelleme: 23:42:52
    Pepeye yol göründü!

    Adı Katar ve Çin kulüpleriyle anılan, sezon öncesinde de Porto'nun gündemine gelen Pepe'nin Beşiktaş macerası sona ermek üzere…

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    Pepeye yol göründü!

    Siyah-beyazlı yönetimin 35 yaşındaki tecrübeli stoperi, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde elinden çıkarma kararı aldığı öğrenildi.

    Pepeye yol göründü!

    Başkan Fikret Orman ve ekibinin, sözleşmesi 30 Haziran'da biten Pepe'yi satarak hem mali kaynak yaratmayı hem de oyuncunun yıllık 5 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretinden kurtulmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

    Pepeye yol göründü!

    Pepe'nin gönderilmesi durumunda, stoper mevkiinde sadece Domagoj Vida ve Enzo Roco kalacağı için Beşiktaş yeni bir oyuncu alıp almayacağı ise merak konusu. (SABAH)

    Pepeye yol göründü!
    Pepeye yol göründü!
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