Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında

"GÜNEŞ BAŞINDAN VURULDU"

Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisim nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başından yaralanması, BBC, Bild ve Marca gibi Avrupa'nın önde gelen spor gazetelerinde en üst sıralarda yer aldı.

BBC, Şenol Güneş'in başından yaralanarak hastaneye kaldırılmasını manşete çıkarken, Fenerbahçe tribünlerinin attığı yabancı cisimler nedeniyle oyunun sık sık durduğunu da satırlarında belirtti.