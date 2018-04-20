Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında
"GÜNEŞ BAŞINDAN VURULDU"
Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisim nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başından yaralanması, BBC, Bild ve Marca gibi Avrupa'nın önde gelen spor gazetelerinde en üst sıralarda yer aldı.
BBC, Şenol Güneş'in başından yaralanarak hastaneye kaldırılmasını manşete çıkarken, Fenerbahçe tribünlerinin attığı yabancı cisimler nedeniyle oyunun sık sık durduğunu da satırlarında belirtti.
The Guardian: Fenerbahçe'yle oynanan kupa derbisinde Beşiktaş teknik direktörünün kafası yarıldı.
Türkiye Kupası'nda karşılaşan ülkenin en büyük takımlarından ikisi, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki maç tribünlerden atılan objenin konuk ekibin teknik direktörünün kafasına gelmesinin ardından ertelendi. Yaralanan teknik direktör Şenol Güneş'in kafasına beş dikiş atıldı.
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