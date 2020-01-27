FEYENOORD CEPHESİNDEN OĞUZHAN AÇIKLAMASI!

Frank Arnesen orta saha transferi yapacaklarını söylerken, Oğuzhan ve Lewis Baker isimlerinin sorulması üzerine, "Hiçbir şeyi inkar etmiyorum ama hiçbir şey söylemiyorum ve şu anda siim duymak istemiyorum." dedi.