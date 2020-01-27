Oğuzhan'ın transferine Sergen Yalçın engeli! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Oğuzhan'ın transferine Sergen Yalçın engeli!

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, son olarak Göztepe'ye mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara almıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşmaya varan siyah-beyazlılarda deneyimli teknik adamdan Feyenoord'a transferi an meselesi olan Oğuzhan Özyakup çıkışı geldi.
27 Ocak 2020 Pazartesi 21:07 Güncelleme: 27.01.2020 21:07
Oğuzhan'ın transferine Sergen Yalçın engeli!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinden sonra Sergen Yalçın'la anlaşmaya varıldı. Başarılı teknik adam, ilk iş olarak Oğuzhan Özyakup'un transferinde devreye girdi.

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Oğuzhan'ın transferine Sergen Yalçın engeli!

Siyah-beyazlı takımda performansıyla tartışmaların odağı haline gelen Oğuzhan Özyakup'un transferiyle ilgili Hollanda'nın Feyenoord takımı somut adımlar atmaya başlamıştı.

Oğuzhan'ın transferine Sergen Yalçın engeli!

Öyle ki, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı ve transferin yakın zamanda sonuçlanacağı açıklanmıştı. Feyenoord'tan konuyla ilgili açıklama gelirken, Beşiktaş'ın resmen açıklayacağı yeni hocası Sergen Yalçın'ın kararı belli oldu.


Oğuzhan'ın transferine Sergen Yalçın engeli!

FEYENOORD CEPHESİNDEN OĞUZHAN AÇIKLAMASI!

Frank Arnesen orta saha transferi yapacaklarını söylerken, Oğuzhan ve Lewis Baker isimlerinin sorulması üzerine, "Hiçbir şeyi inkar etmiyorum ama hiçbir şey söylemiyorum ve şu anda siim duymak istemiyorum." dedi.

Oğuzhan'ın transferine Sergen Yalçın engeli!

Frank Arnesen, "Transferde yaratıcı olmalıyız. Çok paramız yok çünkü. Paramızı mümkün olduğunca yaratıcı kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

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