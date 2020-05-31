Menajeri duyurdu! "Beşiktaş'la görüşüyoruz"

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş,birçok ismi gündemine alırken, mali kriz nedeniyle sözleşmesi bitecek futbolculara öncelik vermişti. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda listesine aldığı yıldız futbolcunun menajerinden taraftarları heyecanlandıracak açıklamalar geldi. İşte o sözler...
31 Mayıs 2020 Pazar 06:44
Güncelleme: 31.05.2020 06:44
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Corona virüsünün neden olduğu mali krizi hafifletmek için oyuncularıyla maaş indirimi konusunda görüşmeler yapan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Kadroya takviye konusunda yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlı idareciler, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği birçok isimle görüşmeler sürüyor.
Bu isimlerden biri de İspanyol sağ kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra'ydı.
Hollanda ekibi Twente'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 24 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın girişimleri hem Hollanda hem de Yunanistan basınında sıkça dile getiriliyordu.