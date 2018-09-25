Marca 2017-18in en kötü 11ini seçti! Karius... - Galeri - Fotomaç
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Marca 2017-18'in en kötü 11'ini seçti! Karius...
Marca'nın seçtiği geçtiğimiz sezonun en kötü 11'inde Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius da yer aldı.
25 Eylül 2018 Salı, 16:20:49
Güncelleme: 16:22:06
Marca 2017-18'in en kötü 11'ini seçti! Karius...
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Marca 2017-18'in en kötü 11'ini seçti! Karius...
Marca 2017-18'in en kötü 11'ini seçti! Karius...
Marca 2017-18'in en kötü 11'ini seçti! Karius...
Marca 2017-18'in en kötü 11'ini seçti! Karius...