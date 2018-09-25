Marca 2017-18in en kötü 11ini seçti! Karius... - Galeri - Fotomaç
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Marca 2017-18'in en kötü 11'ini seçti! Karius...

    Marca'nın seçtiği geçtiğimiz sezonun en kötü 11'inde Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius da yer aldı.
    25 Eylül 2018 Salı, 16:20:49 Güncelleme: 16:22:06
    Marca 2017-18'in en kötü 11'ini seçti! Karius...
    • 1
    • 12
    Marca 2017-18in en kötü 11ini seçti! Karius...

    Loris Karius

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Marca 2017-18'in en kötü 11'ini seçti! Karius...
    • 2
    • 12
    Marca 2017-18in en kötü 11ini seçti! Karius...

    Bonucci

    Marca 2017-18'in en kötü 11'ini seçti! Karius...
    • 3
    • 12
    Marca 2017-18in en kötü 11ini seçti! Karius...

    Höwedes

    Marca 2017-18'in en kötü 11'ini seçti! Karius...
    • 4
    • 12
    Marca 2017-18in en kötü 11ini seçti! Karius...

    Lindelöf

    Marca 2017-18'in en kötü 11'ini seçti! Karius...
    • 5
    • 12
    Marca 2017-18in en kötü 11ini seçti! Karius...

    Mesut Özil

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