Kariustan flaş ayrılık açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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    Karius'tan flaş ayrılık açıklaması!

    Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Karius, ayrılık iddialarına yanıt verdi.
    2 Kasım 2018 Cuma, 09:47:28 Güncelleme: 09:54:58
    Kariustan flaş ayrılık açıklaması!

    Beşiktaş'ın sezon başında İngiliz ekibi Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, siyah-beyazlı takımda çok mutlu olduğunu söyledi.

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    Kariustan flaş ayrılık açıklaması!

    Kendisiyle ilgili ayrılacağı yönündeki haberlere aldırış etmediğini ifade eden 25 yaşındaki kaleci, konuyu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüştü.

    Kariustan flaş ayrılık açıklaması!

    Siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu ifade eden Alman file bekçisi, "Ayrılacağım konuşuluyor. Ben 2 yıl buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya başarılı olmak için geldim" dedi.

    Kariustan flaş ayrılık açıklaması!

    Oyuncusunun yaklaşımından mutlu olan deneyimli teknik adam, "Ben de kaleciydim. Bu tarz haberler zaman zaman çıkabilir. Sen kulak asma. Senin ne kadar kaliteli bir kaleci olduğunu ben biliyorum. İşine odaklan" dedi.

    Kariustan flaş ayrılık açıklaması!

    Şenol Güneş'in Karius'la özel olarak ilgilendiği ve kendisinden son derece memnun olduğu öğrenildi.

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