Karius Şenol Güneşten kesik yedi! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Karius Şenol Güneş'ten kesik yedi!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 25 Ekim Perşembe günü Belçika'nın Genk takımıyla oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 09:29:27 Güncelleme: 09:35:21
    Karius Şenol Güneşten kesik yedi!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Loris Karius ile ilgili radikal bir karar aldı. İşte o karar ve altında yatan nedenler:

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Karius Şenol Güneşten kesik yedi!

    Malmö ile oynanan son karşılaşmada yediği hatalı goller sonrası ağır eleştirilere hedef olan kaleci Loris Karius kesiği yedi.

    Karius Şenol Güneşten kesik yedi!

    Yedek oturtulacak olan Alman kalecinin yerine ise kaleye tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin geçiyor.

    Karius Şenol Güneşten kesik yedi!

    Güneş böylelikle hem Karius'u dinlendirip üzerindeki baskıyı azaltmayı hem de sakatlık probleminden tamamen kurtulan Tolga'yı formda tutmayı hedefliyor.

    Karius Şenol Güneşten kesik yedi!

    Karius bu sezon 5 Süper Lig ve 2 Avrupa Ligi maçında kaleyi korurken toplam 8 gol yedi.

    Karius Şenol Güneşten kesik yedi!

    Tolga ise Avrupa Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 kez görev yaptı ve kalesinde 5 gol gördü.(Hürriyet)

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