İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş maçının muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş K Grubu'ndaki ilk karşılaşmasına bugün çıkıyor. Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesine deplasmanda çıkacak olan Siyah-Beyazlı takım Slovakya'nın önemli temsilcilerinden Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş mücadelesinin muhtemel 11'leri.
19 Eylül 2019 Perşembe 06:37
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'e kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava maçından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.
SEYİRCİSİZ OYNANACAK Siyah-Beyazlı takımda sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Roco son antrenmana katılmazken; Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise takımla çalışmıştı. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, üç oyuncuyu da riske etmemek için maç kadrosuna almamayı tercih etti.
Beşiktaş, geçen sezon üç eleme turu oynadıktan sonra yükseldiği grupta Sarpsborg, Malmö ve Genk ile karşılaştı. Beşiktaş, grubu üçüncü sırada bitirerek organizasyona veda etti. Karşılaşma Bratislava'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.