İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş maçının muhtemel 11'i - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş maçının muhtemel 11'i

İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş maçının muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş K Grubu'ndaki ilk karşılaşmasına bugün çıkıyor. Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesine deplasmanda çıkacak olan Siyah-Beyazlı takım Slovakya'nın önemli temsilcilerinden Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş mücadelesinin muhtemel 11'leri.

19 Eylül 2019 Perşembe 06:37
İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş maçının muhtemel 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşı karşıya gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş maçının muhtemel 11'i

Narodny Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş maçının muhtemel 11'i

Süper Lig'e kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava maçından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak.

İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş maçının muhtemel 11'i

SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Siyah-Beyazlı takımda sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Roco son antrenmana katılmazken; Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise takımla çalışmıştı. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, üç oyuncuyu da riske etmemek için maç kadrosuna almamayı tercih etti.

İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş maçının muhtemel 11'i

Beşiktaş, geçen sezon üç eleme turu oynadıktan sonra yükseldiği grupta Sarpsborg, Malmö ve Genk ile karşılaştı. Beşiktaş, grubu üçüncü sırada bitirerek organizasyona veda etti. Karşılaşma Bratislava'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN