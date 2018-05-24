İşte Manu, Liverpool ve Roma'nın Talisca teklifi!
2 OYUNCU+NAKİT PARA
Bir diğer İngiliz ekibi Liverpool'un Talisca ile ilgili teklifi de para+takas ağırlıklı. Liverpoll cephesi, "Daniel Sturridge (Santrfor, 28 yaşında) için kiralama konusunda anlaşma yapabiliriz. Geçen sene Anderlech'te kiralık oynayan Markovic'i (Sağ kanat, 24 yaşında) size bonservisi ile göndeririz. 10 milyon euro'luk ödeme yaparsanız." teklifini sundu.
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