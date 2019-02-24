İşte dev Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri - Fotomaç
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İşte dev Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 349. kez karşı karşıya gelecek. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri...
24 Şubat 2019 Pazar 11:32
Güncelleme: 24.02.2019 14:53
Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 348 kez karşılaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet sayısı bakımından önde bulunuyor.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 92 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Rekabette Fenerbahçe'nin 479 golüne, Beşiktaş 437 golle karşılık verdi.
LİG MAÇLARI
Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 125 kez karşı karşıya geldi.