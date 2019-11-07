İşte Braga-Beşiktaş maçı 11'leri

Portekiz ekibi ile bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde 3 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlardan 1 galibiyet alırken 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada oynanan 2 maçta rakibine teslim olan siyah-beyazlılar, Portekiz'de oynanan mücadelede ise 2-0 kazanmayı başarmıştı.