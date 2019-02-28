İşte Beşiktaş'ın hoca adayları!

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'i getirdi. Uzun süredir kararın kesinleşmesini bekleyen Beşiktaş yönetimi, bu gelişme sonrası hoca listesini hazırladı...
28 Şubat 2019 Perşembe 15:06
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Yaptığı tüm açıklamalarda "Beşiktaş'tan ayrılırsam Milli Takım'a giderim" diyen Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı.
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TFF'nin Milli Takım'ın başına Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'i getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu tecrübeli teknik adamın Mart ayında oynanacak olan Moldova ve Arnavutluk maçlarında da takımın başında olmasını istiyor.
İki takımı aynı anda çalıştırma konusuna sıcak bakmayan Şenol Güneş'in oynanacak maçlar öncesi ne karar vereceği merak konusu.
Bu gelişme sonrası hoca arayışına geçen Beşiktaş'ta ilk hedef belli oldu. İşte siyah beyazlı ekibin hoca adayları
Şenol Güneş'in ardından görevi, Güneş'in yardımcısı Guti'nin alacağı öğrenildi.