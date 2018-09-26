Hıncal Uluç: “Korkaklar Derbisi”nde rezil futbol!

Hele ilk yarı Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı futbol oynamak için mi vardı sahada, oynatmamak için mi?.

Hadi Cocu'yu bir derece anlıyorum..

Bu maçı da kaybederse, şutlanması kesin.. Ama beraberlik ona en azından bir hafta daha nefes aldırabilir..

Yahu Şenol Hocam, ömrün korkmakla geçti.. Ne zaman yürekli oynatacaksın, yönettiğin takımı?.

Galatasaray'ın 3 puan kaybettiği hafta bu Fener'i bile yenmeyi düşünemezsen, ne düşünürsün sen?.