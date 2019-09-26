HaberlerGaleriHerkes bunu merak ediyor! Seçime kimler girecek? İşte cevabı...
Herkes bunu merak ediyor! Seçime kimler girecek? İşte cevabı...
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifası sonrası yeni başkanlık için adaylar belli olmaya başladı. Ahmet Nur Çebi'nin adaylığı kesin, Serdal Adalı da yüksek ihtimalle seçime girecek. Eski başkan Yıldırım Demirören'e 'aday ol' baskısı sürüyor, olmazsa İsmail Ünal'ı destekleyecek. İşte seçime girecek o isimler...
26 Eylül 2019 Perşembe 07:31
Güncelleme: 26.09.2019 07:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Başkan Fikret Orman'ın görev bırakmasının ardından, Beşiktaş camiasında taşlar yerinden oynadı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkanlık koltuğuna aday olacak isimler hemen hemen belli gibi. Daha önceki İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi'nin adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.
Zira Çebi'nin "Fikret Orman'ın aday olmadığı seçimde ben adayım" açıklaması biliniyor. Fikret Orman'ın yönetimine 'bir sonraki başkan' olmak için giren Serdal Adalı'nın da adaylığını koyması da sürpriz olmayacak.
İSMAİL ÜNAL BEKLEMEDE
Yıldırım Demirören her ne kadar "Beşiktaş başkanlığı gündemimde yok" dese de, 'aday ol' baskısı süren eski başkanın, hafta sonu bir sürpriz yapabileceği iddiaları da konuşuluyor.
Yıldırım Demirören'in aday olmaması durumunda desteğini İsmail Ünal'a vereceği kapalı kapılar ardında konuşuluyor. Ünal'a, mevcut yönetimden de destek verileceği konuşuluyor. Diğer bir aday, son seçimde Fikret Orman'a karşı ciddi bir oy alan Hürser Tekinoktay... Tekinoktay zaten adaylar arasında en hazır olanı olarak dikkat çekiyor.