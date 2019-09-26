Herkes bunu merak ediyor! Seçime kimler girecek? İşte cevabı...

Zira Çebi'nin "Fikret Orman'ın aday olmadığı seçimde ben adayım" açıklaması biliniyor. Fikret Orman'ın yönetimine 'bir sonraki başkan' olmak için giren Serdal Adalı'nın da adaylığını koyması da sürpriz olmayacak.