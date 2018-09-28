Şenol Güneş, Kayserispor ile oynayacakları Süper Lig maçı öncesi on birini belirledi. Caner'in cezası ve Adriano'nun sakatlığı sonrasında sol bekte ise sürpriz bir isim görev alacak.
28 Eylül 2018 Cuma, 09:34:26
Güncelleme: 09:47:45
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Güneş Kayserispor maçı için on birini belirledi!
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Siyah-beyazlılarda Kayserispor maçında sol bek konusunda sıkıntı yaşanıyor. Caner'in cezası Adriano'nun sakatlığı sonrası Şenol Güneş bir kez daha joker gibi kullandığı Necip Uysal'a yöneliyor.
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Güneş Kayserispor maçı için on birini belirledi!
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Fenerbahçe derbisinden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta gözler Kayserispor maçına çevrildi.
Güneş Kayserispor maçı için on birini belirledi!
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Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak ligde bir seri yakalamak isteyen Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, Adriano'nun yetişememesi durumunda, sol bekte Necip Uysal'ı oynatmayı planlıyor
Güneş Kayserispor maçı için on birini belirledi!
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Nerede bir eksiklik varsa, orayı doldurması nedeniyle takımın jokeri olan Necip'in yanı sıra, Şenol Güneş'in Vida'ya da o bölgeye çekebileceği kaydedildi.
Güneş Kayserispor maçı için on birini belirledi!
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Adriano'nun henüz iyileşememesi ve Caner Erkin'in de Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olmasından dolayı, sol bekte çözüm arayışı içerisinde olan Güneş, Necip seçeneğine daha sıcak bakıyor.