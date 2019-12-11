Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı Umut Nayir'in son dakika golüyle mağlup eden Beşiktaş'ta, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in gösterdiği performans teknik heyet ve yönetimin takdirini kazanmıştı. İki futbolcuyla da sözleşme yenilenmesi planlanırken, yapılacak teklif de ortaya çıktı...
11 Aralık 2019 Çarşamba 15:59
Güncelleme: 11.12.2019 16:13
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Beşiktaş'ta ilk on birin değişmez isimleri olan Caner Erkin ile Gökhan Gönül, teknik heyet ve yönetimin de takdirini kazandı.
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KARTAL'IN %30'U
Caner Erkin ile Gökhan Gönül bu sezon hücumda takıma büyük destek sağlıyor.
Caner Erkin ligde beş asist ve iki gol, Gökhan Gönül ise bir gol ve iki asist üretti.
Tecrübeli futbolcular böylelikle bu sezon Beşiktaş'ın ligde attığı gollerin yüzde 30'una direkt olarak katkı sağlamış oldu.
SÖZLEŞMELERİ UZATILACAK!
Tecrübeli oyuncuların takıma yaptığı katkıdan çok memnun olan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, iki yıldız oyuncuyla sözleşme uzatılması konusunda yönetime rapor verdiği belirlendi.