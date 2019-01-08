Genç yıldız Beşiktaşa!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, genç yıldızın transferi için İtalya'da. İşte İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı o detaylar...
8 Ocak 2019 Salı, 17:10:08
Güncelleme: 17:25:00
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi.
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Milan forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Alen Halilovic için görüşmelerin başladığı iddia edildi. Siyah-beyazlılarda başkan Fikret Orman ve yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun İtalya'ya giderek oyuncunun menajerleri ve kulübü ile temasa geçtiği öne sürüldü.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre kulüpler arasında yapılan görüşmelerde menajerlerin de yer aldığı ve Beşiktaş'ın bu transferi bitirmek istediği kaydedildi.
ALEN HALILOVIC KİMDİR?
Dinamo Zagreb altyapısında futbola başlayan Alen Halilovic, ardından Barcelona'ya transfer oldu.
2016 yılında Hamburg'un yolunu tutan genç futbolcu, geçtiğimiz yıl Milan'a transfer olmuştu. Ofansif orta saha oyuncusu olarak görev yapan Alen Halilovic, bu sezon Milan'da 3 maçta forma giydi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da gün içinde İtalya'dan fotoğraf paylaştı.