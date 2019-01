Fikret Ormandan Şenol Güneş ve Vagner Love açıklaması!

Vali Ömer Seymenoğlu, Başkan Fikret Orman'ın ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Tüm spor kulüpleri bizler için, özellikle yöneticiler için özeldir. Gençliğimize, çocuklarımıza sporu sevdirebilmek, sporla uğraştırabilmek zaten yöneticiler olarak bizlerin asli görevleridir. Aksi takdirde gençlerimiz olumsuz işlerle meşgul olmak durumunda kalıyor. Onun için ben de il Valisi olarak her fırsatta, her an amatör spor kulüpleri ve profesyonel spor kulüpleri için elimizden gelen gayreti, desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.