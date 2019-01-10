Fikret Ormandan Şenol Güneş ve Vagner Love açıklaması!

Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve Vagner Love açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibin gündeminde olan Şenol Güneş'e teklif edilen yeni sözleşme ve Vagner Love'ın alacakları hakkında açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Şu andaki kadromuzda transfer ihtiyacımız yok. Belki sağ bek transferi yapacağız. Onun haricinde bir transfer ihtiyacımız bulunmuyor. Hatta kadromuzda fazla sayıda oyuncumuz var. Bazı oyuncularla da ayrılmak istiyoruz. Şu anda Beşiktaş'ın almaktan daha çok satmaya konsantre olacağı durum söz konusu" dedi.
Isparta'da Beşiktaş taraftarının buluşma noktası olacak 'No 1903' açılışı için Isparta'ya gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman,. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret için geldiği valilik binasında bir çocuk tarafın Beşiktaş formasını imzalayan Fikret Orman, taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Başkan Fikret Orman, ziyaret ettiği Vali Seymenoğlu'na forma hediye etti.
Vali Ömer Seymenoğlu, Başkan Fikret Orman'ın ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Tüm spor kulüpleri bizler için, özellikle yöneticiler için özeldir. Gençliğimize, çocuklarımıza sporu sevdirebilmek, sporla uğraştırabilmek zaten yöneticiler olarak bizlerin asli görevleridir. Aksi takdirde gençlerimiz olumsuz işlerle meşgul olmak durumunda kalıyor. Onun için ben de il Valisi olarak her fırsatta, her an amatör spor kulüpleri ve profesyonel spor kulüpleri için elimizden gelen gayreti, desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.
"ALMAKTAN ÇOK SATMAYA KONSANTRE OLACAĞIZ"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise gazetecilerin transfer çalışmaları hakkındaki sorularını yanıtladı. Başkan Fikret Orman, "Şu andaki kadromuzda transfer ihtiyacımız yok. Belki sağ bek transferi yapacağız. Onun haricinde bir transfer ihtiyacımız bulunmuyor. Hatta kadromuzda fazla sayıda oyuncumuz var. Bazı oyuncularla da ayrılmak istiyoruz. Şu anda Beşiktaş'ın almaktan daha çok satmaya konsantre olacağı durum söz konusu. Türkiye'nin de gerçekleri var. Kulüpler büyük borç altında."
"Kulüpler Birliği'yle de bunların yapılandırmasını için uğraşıyoruz. Ülkemizin her tarafında da biliyorsunuz dövizin artmasıyla beraber bir kriz durumu var ticarette. Kulüplerin de tüm giderleri dövizle olduğu için bunu daha fazla yaşayan kurumlar. Onun için de birçok şeyler yazılıyor, çiziliyor. Bunun çoğunluğuna bu transfer haberlerinin yüzde 80-90'ına itibar etmeyin. Futbol küçük bir aile. Bazı zaman birini görüyorsunuz, haber yapılıyor. Bazen bir restoranda birisiyle karşılaşıyorsunuz 'Onu transfer etti' deniliyor. Bunların gerçekle pek bir alakası yok" diye konuştu.