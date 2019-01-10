Fikret Ormandan Şenol Güneş ve Vagner Love açıklaması!

"Kulüpler Birliği'yle de bunların yapılandırmasını için uğraşıyoruz. Ülkemizin her tarafında da biliyorsunuz dövizin artmasıyla beraber bir kriz durumu var ticarette. Kulüplerin de tüm giderleri dövizle olduğu için bunu daha fazla yaşayan kurumlar. Onun için de birçok şeyler yazılıyor, çiziliyor. Bunun çoğunluğuna bu transfer haberlerinin yüzde 80-90'ına itibar etmeyin. Futbol küçük bir aile. Bazı zaman birini görüyorsunuz, haber yapılıyor. Bazen bir restoranda birisiyle karşılaşıyorsunuz 'Onu transfer etti' deniliyor. Bunların gerçekle pek bir alakası yok" diye konuştu.