Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala ezeli rakipler karşı karşıya gelmeye başladı. Daha önce Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuya Beşiktaş da talip oldu. İşte detaylar...
7 Haziran 2019 Cuma 15:38
Güncelleme: 07.06.2019 15:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Her transfer sezonunda olduğu gibi bu sezon da ezeli rakipler sadece saha içinde değil saha dışında da birbirlerine rakip olacaklarmış gibi gözüküyor.
Daha önce Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği yıldız isme Beşiktaş da talip oldu.
Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.
Son olarak siyah beyazlılar Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncusu Emre Kılınç'a talip oldu.