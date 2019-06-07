Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kala ezeli rakipler karşı karşıya gelmeye başladı. Daha önce Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuya Beşiktaş da talip oldu. İşte detaylar...
7 Haziran 2019 Cuma 15:38 Güncelleme: 07.06.2019 15:41
Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı.

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Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor

Her transfer sezonunda olduğu gibi bu sezon da ezeli rakipler sadece saha içinde değil saha dışında da birbirlerine rakip olacaklarmış gibi gözüküyor.

Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor

Daha önce Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği yıldız isme Beşiktaş da talip oldu.

Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor

Son olarak siyah beyazlılar Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncusu Emre Kılınç'a talip oldu.

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